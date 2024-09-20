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الرياضة

الوافد الجديد للرابطة المحترفة أولمبيك أقبو يحقق أول انتصار هذا الموسم

بقلم فيصل زيان بوزيان
الوافد الجديد للرابطة المحترفة أولمبيك أقبو يحقق أول انتصار هذا الموسم
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تمكن الوافد الجديد للرابطة المحترفة، نادي أولمبيك أقبو، اليوم الجمعة، من تحقيق أول انتصار في البطولة.

واستقبل أولمبيك أقبو في افتتاح الموسم الجديد، ضيفه، نجم مقرة، بملعب الوحدة المغاربية.

وانتهت المواجهة، بفوز أولمبيك أقبو، بهدف دون مقابل، من تسجيل، المهاجم عسكر، في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

للإشارة، سيحل نادي أولمبيك أقبو، ضيفا على شبيبة القبائل، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

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