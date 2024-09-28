الوافد الجديد للرابطة المحترفة ترجي مستغانم يطيح بـ”الحمراوة”

تمكن الوافد الجديد للرابطة المحترفة، ترجي مستغانم، اليوم السبت، من تحقيق أول إنتصار هذا الموسم ، أمام منافسه مولودية وهران.

في إطار مواجهة الجولة الثانية، من الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي احتضنها ملعب حسين بن سعيد.

وإنتهت المواجهة بين الترجي والحمراوة في داربي الغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الترجي.

وسجل متوسط الميدان، أغويب يوبا، هدف التقدم لصالح مولودية وهران، في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول.

بعدها تمكن الترجي من تعديل النتيجة، عن طريق اللاعب، عدادي، في الدقيقة الـ49 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني، أضاف مهاجم الترجي، حيتالة، الهدف الثاني في المواجهة، مانحا بذلك فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.