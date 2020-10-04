الوافد الجديد للسياربي :”لهذا غادرت ساندرلاند وإخترت أبطال الجزائر”

عبّر الوافد الجديد لنادي شباب بلوزداد، أحمد عبد القادر، عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه الرسمي مع أبطال الجزائر، منذ أيام.

وصرّح الحارس القادم من ساندرلاند للصفحة الرسمية لفريقه الجديد قائلا :”لم ألتحق بشباب بلوزداد من أجل الأموال”.

وواصل :”المدرب فرانك دوما، هو من إتصل بي، وعرض علي المشروع الذي نال إعجابي، لأوافق عليه بعد دراسته رفقة أسرتي”.

وأضاف :”التواجد مع بطل الجزائر، سيسمح لي بالتواجد في الواجهة سريعا، وسأعمل على إثبات نفسي، عكس ما كان عليه الحال في إنجلترا”.

وكشف صاحب الـ21 عاما عن إنبهاره بما شاهده من فيديوهات لأنصار بطل الجزائر، مُبديا شوقه للعب تحت أنظارهم قريبا.