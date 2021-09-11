الوافد الجديد لنابولي :”هذا ما أبهرني في أوناس”

عبّر الوافد الجديد لنادي نابولي، جوان جيسوس، عن إنبهاره بالدولي الجزائري، آدم أوناس، وقدرته على الخارقة للعادة على المُراوغة، مهما كان إسم اللاعب الذي يكون على مقربة منه.

وتحدث المدافع البرازيلي لإذاعة “كيس كيس” الإيطالية :”أوناس لاعب مميز، إنه سريع جدا في المُراوغة، وقادر على تغيير الإتجاهات بشكل غير مُتوقع، إنه عنصر مميز”.

وواصل في سياق مُتصل :”أعتقد بأنه سيكون لاعبا مهما في خطنا الهجومي، خلال الموسم الجديد، وقاطرتنا الأمامية ستكون قوية، بإعتبار أن الخيارات مُتعددة”.