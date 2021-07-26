الوالي السابق لمستغانم يمنح قطع أرضية لـ26 مستثمر بينهم كونيناف ونجل سلال

استفاد كونيناف طارق من قطع أرض لإنجاز مركب سياحي، في حين استفاد نجل الوزير الأول الأسبق سلال فارس من قطعة أرض لإنجاز مصنع لصناعة البسكويت والشوكولاكة.

وفتح قاضي التحقيق مؤخرا بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد ملف قضية فساد توبع فيها وزير السكن عبد الوحيد طمار، بصفته والي ولاية مستغانم سابقا، التي تتعلق بمنحه 7 قرارات منح الامتياز في اطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي cap.ivi ببن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم، التي قام بالامضاء والختم عليها الوالي السابق لولاية مستغانم طمار، ومنحها لعدة مستثمرين وعددهم 26 من اصحاب المال وأبناء سياسيين الذين استفادو منها بطرق غير قانونية بناءا على توصيات.

وحسب المعلومات والوثائق التي تحوز “النهار” على نسخة منها، تم التحقيق في القضية من قبل الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، حيث خلص التحقيق إلى وجود عدة تجاوزات اقترفت في فترة تولي الوالي السابق لولاية مستغانم طمار عبد الوحيد، من تاريخ 1 أوت 2015 إلى غاية 19 أوت 2017، رفقة العديد من الاطارات المتهمين في هذه القضية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” تم منح القطع الارضية للمستثمرين وهم:

مؤسسة الاستثمار الفندقي لمسيرها ملزي حميد بموجب محضر رقم 59 مؤرخ في 8 سبتمبر 2016 بمساحة تقدر ب 63765 متر مربع لانجاز فندق للمعالجة بمياة البحر.

ومؤسسة صحراوي عمار بموجب محضر رقم 24 مؤرخ في 9 افريل سنة 2017 بمساحة تقدر ب 21715 متر مربع لانجاز قرية سياحية.

وسارل ڨولدن ڨروب توريزم لمسيرها (م.ج) و (س.ج) بموجب محضر رقم 35 مؤرخ في 5 جوان 2017بمساحة تقدر ب72126 متر مربع لإنجاز إقامة سياحية ومركز للراحة.

وسارل تراكس promotion immobiliere لمسيرها كونيناف نواه طارق بموجب محضر رقم 38 مؤرخ في 16 جوان 2017 بمشاحة تقدر ب 96991 متر مربع لإنجاز إقامة سياحية

وسارل الجزائر لتنمية والاستثمار لمسيرها المستثمر (ب.ه) بموجب محضر رقم 45 بمساحة تقدر ب 43585 متر مربع لإنجاز إقامة سياحية.

وقطعة ارضية للمستثمر (زم) بموجب محضر بدون رقم مؤرخ في 19 جويلية 2017 بمساحة تقدر ب 54162 متر مربع لانجاز منطقة سياحية.

ولspa لمسيرها عبد المالك صحراوي بموجب محضر بدون رقم مؤرخ في 27 جويلية 2017 بمساحة تقدر ب 59763 متر مربع لانجاز اقامة سياحية.

وحسب ما جاء في التحقيق، فإن قرارات حق الامتياز التي منحت في اطار الاستثمار السياحي للمستثمرين أعلاه تمت بحجة إن مخطط التهيئة السياحية، مصادق عليه وفقا لمرسوم التنفيذي رقم 13/128 الصادر بتاريخ 6 افريل 2013، ويتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض المناطق التوسع والمواقع السياحية بمنطقة cap ivi لبن عبد المالك رمضان.

وحسب تصريحات المدعوة (ب.ن) مديرة الوكالة الجهوية لتطوير وتنمية السياحة الغرب بولاية عين تموشنت، فإن مكتب الدراسات المصري مجمع حمزة كان قد عين خبير عقاري قصد تحديد الطبيعة القانونية لمناطق التوسع السياحي cap ivi ببن عبد المالك بولاية مستغانم، خلال شهر ديسمبر 2002 الذي قام باعداد دراسة على 144 هكتار من ذات المنطقة ومن خلالها حدد 3 قطع أرضية ذات الطابع الغابي.

وحسب التحقيق فإن تلك العقارات أغلبها فلاحية بناءا على تصريحات المسمى (ب.ن) وذلك بناءا على مراسلة مدير املاك الدولة بتاريخ 11 افريل 2019 وايضا حسب مراسلة مديرية المصالح الفلاحية بتاريخ 7 مارس 2019.

قيام كل من الوالي السابق لولاية مستغانم طمار عبد الوحيد وكذا مدير الصناعة والمناجم سابقا (ب.ب) بمنح قطع أرضية في اطار الإستثمار السياحي بمنطقة cap ivi. ببن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم بدون اي دراسة للملف وبتوصيات، من خلال استفاذة مؤسسة سارل تراكس sarl tracksلمالكها المدعو كونيناف نواه طارق من قطعة أرض بموجب محضر مؤرخ في 15جوان 2017، في حين إن ملف المستثمر المذكور استلمه المدعو (ب.ب) من ديوان الوالي السابق بموجب طلب مؤرخ في 18 جوان 2017.

كما ان المستثمر كونيناف نواه طارق ممثل شركة trackx promotion immobiliere جاء برفقة المستثمر المدعو (ع.ش) ممثل شركة sarl investour أين تم الإستقبال من قبل الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد، بحيث استفاذ كونيناف طارق من قطعة أرض بموجب محضر بتاريخ 15 جوان 2017 لانجاز مركب سياحي منطقة التوسع السياحي cap ivi ببن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم.

ومن بين المستثمرين الذين استفاذو إبن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي استقبله الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد وكان سلال فارس برفقة أجنبي تركي وكذا المدعو (ب.ي)، واستقبل من قبل الوالي بمكتبه، أين استفاد سلال فارس من قطعة أرض بموجب محضر محرر بتاريخ 15 ديسمبر 2016 لإنجاز مشروع وحدة لصناعة البسكويت والشكولاطة بالمنطقة الصناعية البرجية.

وقام سلال فارس صاحب مؤسسة sarl star food برهن العقار لدى الموثق بالعاصمة بتاريخ 24 جانفي سنة 2019 مع عقد مبرم بينه وبين بنك الجزائر الخارجي ووكالة 112 لضمان واستحقاق قرض بنكي طويل المدى يقدر ب 2.560.915.000 دج، المستفيد من قطعة أرض بالمنطقة السياحية البرجية مساحتها 90000 متر مربع لإنشاء مصنع للبسكويت والشكولاكة بموجب محضر اجتماع مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 مجمد بقرارا الإستفاذة رقم 117 بتاريخ 15 جانفي 2017 ممضي من قبل الوالي السابق طمار عبد الوحيد .

وحسب ما تحصلت عليه النهار المتهمين المتابعين رفقة طمار عبد الوحيد في هذه القضية كل من (ت.ن) رئيس الديوان بولاية مستغانم و(ب.ب) مدير الصناعة والمناجم لولاية مستغانم سابقا و(ب.ع) مدير أملاك الدولة لولاية مستغانم سابقا، و(ح.ا) مدير مسح الاراضي لولاية مستغانم سابقا و(م.ف) رئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتكور الصناعي ومتابعة مساهمة الدولة بمديرية المناجم لولاية مستغانم، و(م.م) مدير المصالح الفلاحية بمستغانم، و(ش.ع) مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمستغانم سابقا، و(ش.ر) مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتطوير السياحة بالجزائر العاصمة سابقا، و(ل.ل) مديرة الحفظ العقاري و(ح.م) مديرة البيئة سابقا، و(ب.م) مدير الأشغال العمومية سابقا لولاية مستغانم إلى جانب 26 مستثمر من بينهم نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المدعو سلال فارس وكذلك رجال الاعمال كونيناف نواه طارق وحداد علي وحداد اعمر، وملزي حميد، فيما سيكشف عنه التحقيق من مستجدات أكثر حول هذه القضية.