الوالي المنتدب لحسين داي و”مير” بلوزداد أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل صبيحة اليوم الأربعاء، الوالي المنتدب لحسين داي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وكان الوالي المنتدب مرفوقا برئيس بلدية بلوزداد،الذي جرى استدعاؤه هو الآخر،للتحقيق معهما في قضية حادثة التدافع بحفل مغني الراب “سولكينغ”.

وبحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الوالي المنتدب ورئيس بلدية بلوزداد قد جرى استدعاؤهما لسماع أقوالهما، بخصوص بعض جوانب التحضيرات للحفل.

وأوضحت المصادر أن 8 أعوان أمن، كانوا مكلفين بتأمين الحفل، قد جرى استدعاؤهم أيضا.

وتفيد آخر التطورات بشأن القضية، أن وكيل الجمهورية قرر تأجيل جلسة التحقيق مع الوالي المنتدب لحسين داي “والمير” ومن معهما.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد فتح تحقيقا، فور وقوع حادث التدافع بحفل “سولكينغ”.

ومن شأن هذا التحقيق القضائي أن يكشف عن الجهات التي تتحمل مسؤولية ما حدث.