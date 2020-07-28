الوالي المنتدب لسيدي امحمد تأمر بغلق بنك “BDL”بشارع العربي بن مهيدي

أمرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بالغلق الفوري لبنك التنمية المحلية “BDL” المتواجد في شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.

وحسب بيان المقاطعة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن الوالي المنتدب فوزية نعامة، قررت في اجتماعها أمس الإثنين بخلية الأزمة، غلق بنك “BDL” بسبب عدم احترام زبائنه الإجراءات الوقائية.

وأضاف البيان بأنه تقرر الغلق الفوري لبنك “BDL” نتيجة لعدم احترام زبائن البنك للإجراءات الوقائية، على غرار ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وذلك لأسباب صحية ووقائية بحتة.

كما حثّت الوالي المنتدب اللجنة المختلطة لمجابهة وباء “كورونا” برصد المحلات التجارية المخالفة للتدابير الصحية والغلق الفوري لها مع التشميع والمعاقبة.

بالإضافة إلى القضاء على التجارة الموازية ومحاربة جميع نقاط بيع الأضاحي ورصد أي محاولة لفتح مرائب بيع، مع تسطير برنامج مداومة للبياطرة التابعين للمقاطعة خلال يومي عيد الأضحى.