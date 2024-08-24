الوالي المنتدب للحراش يزور أبناء الصفراء ويحفزهم بطريقته الخاصة

قام الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لمقاطعة الحراش، عبد الوهاب زيني، بزيارة تحفيزية لتشكيلة الصفراء بمناسبة حصة الاستئناف.

والتقى عبد الوهاب زيني اللاعبين والطاقم الفني و المسيرين، حيث شدد على ضرورة العمل بجد من أجل البصم على موسم قوي يلبي طموحات الجماهير الحراشية.

كما وعد زيني اللاعبين بمساندتهم ومرافقتهم من أجل تحقيق كل الأهداف المسطرة.

واستأنف الحارس شاوشي ورفقاؤه التحضيرات الأولية للموسم الكروي الجديد، وسط حضور جماهيري غفير لأنصار “السم السم” بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية.

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