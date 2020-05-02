الوالي المنتدب للرويبة يقرر غلق بعض المحلات التجارية

قرر مساء اليوم الوالى المنتدب للرويبة غلق محلات النشاطات التجارية نتيجة عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

وجاء هذا القرار إطار تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ويتعلق الامر بالنشاطات المعنية بالغلق التالية:

محلات بيع الحلويات بما في ذلك الحلويات الشرقية .

محلات بيع الألبسة الجاهزة .

محلات بيع الأحذية .

محلات بيع الأقمشة والمواد المرتبطة بها ، بما في ذلك مواد الخياطة .

محلات بيع الأواني المنزلية .

محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية .

محلات بيع العطور و مواد التجميل .

وللإشارة فإن قرار الغلق سيكون ساري المفعول إبتداءا من يوم غد الاحد 03 ماي وإلى غاية اشعار لاحق.

كما اشار البيان الولاية المنتدبة الرويبة انه يبقى معلوما، أن قائمة الغلق يمكن أن تتوسع لاحقا، في حال عدم احترام تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.