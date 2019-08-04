الوالي المنتدب للرويبة يمنح الفنانة نضال سكنا جديدا

بعد ساعات من بث ندائها عبر قناة “النـّـــــــــــــــــــــــــــهـــــار“

الفنانة نضال:”أشكر “النـّـــــــــــــــــــــــــــهـــــار” على وقفتها معي وأشكر كل من ساندني في مصيبتي”

قرّر الوالي المنتدب للرويبة، منح سكن للممثلة نضال الجزائرية، بعد مرورها عبر قناة “النهار” وسردها معاناتها لسنوات مع أزمة السكن، وإرهاب الإدارة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن الشقة التي تقرر منحها للفنانة المهمشة تقع على مستوى منطقة جنان السفاري، مضيفة أن مفاتيح السكن ستكون اليوم بحوزة الفنانة.

وعلقت الفنانة في اتصال مع قناة “النهار”، أنه بعد أن خرجت من مقر “النهار”، توجهت إلى مقر الدائرة الإدارية

للرويبة، حيث تم استقبالها، وزف خبر استفادتها من سكن جديد، شاكرة كل من ساندها في محنتها، ونقل صرختها للمسؤولين.

وفجرت الفنانة الجزائرية، عدة مفاجآت وحقائق صادمة، عندما روت أمام الجزائريين عبر تلفزيون “النهار” مآس عن حياتها الشخصية.

وقالت الممثلة نضال إنها انفصلت عن زوجها بسبب المشاكل العائلية الناجمة عن إقامتهما في منزل قصديري

بضواحي العاصمة، موضحة أن والدتها التي تقيم معها بمنزل قصديري أودعت طلبا للحصول على سكن منذ 30 سنة من دون رد.

كما كشفت نضال عن بعض جوانب الإرهاب الإداري، الذي عانت منه رفقة سكان حيها أين تقيم، خاصة بعدما

مسؤولة محلية بزيارة موقع سقوط الشجرة التي هدمت منازلهم وأطلقت تعاليق ساخرة ومستفزة، والتي مفادها

إن مصالحها قامت برفع الجذوع الكبيرة للشجرة، وتركت الأغصان الصغيرة للسكان لاستعمالها في شواء العيد.

وقالت نضال إنها أرادت دعوة الفنانة السورية، التي تكن لها كل التقدير والاحترام إلى منزلها، لرد جميلها على

استقبالها فنانين جزائريين بسوريا، إلا أنها في لحظة من اللحظات تذكرت أنها تقيم بمنزل قصديري، فتراجعت حتى لا تشوه صورة الجزائري والفنان في الجزائر.