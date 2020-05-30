الوالي المنتدب للرويبة يمنع دخول الشواطىء

قرر الوالي المنتدب للرويبة غلق كل الشواطىء التابعة لمقاطعته بسبب جائحة كورونا والحد من تفشي الفيروس.

وجاء قرار غلق الشواطىء بسبب تواجد كثيف للمواطنين بشواطئ المقاطعة دون مراعاة التدابير الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار كوفيد 19.

ومس القرار غلق كلغلق جميع الشواطئ التابعة للمقاطعة من ليكانديان الى رغاية الشط مرورا بالقادوس، وطرفاية ببلدية هراوة.

ويتم غلقها، من طرف مؤسسة أسروت بمرافقة أمنية لمصالح الدرك الوطني.

ويدعو الوالي إلى إلتزام أقصى درجات الوقاية، من خلال احترام مسافات التباعد الاجتماعي، واجبارية ارتداء القناع الواقي.