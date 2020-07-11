الوالي المنتدب للشراقة يأمر بغلق نقاط واسطبلات بيع المواشي في 5 بلديات

أمر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، اليوم السبت، بالغلق الفوري لجميع النقاط والاسطبلات المخصصة لبيع المواشي تحفظيا.

وحسب بيان للمقاطعة الإدارية للشراقة عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تقرر المنع والغلق الفوري لجميع نقاط واسطبلات بيع المواشي تحفظيا في إقليم بلديات مقاطعة الشراقة.

ويشمل قرار الغلق بلديات الشراقة، عين البنيان، دالي ابراهيم، أولاد فايت وبلدية الحمامات، وذلك في إطار تفعيل التدابير والإجراءات الصحية للوقاية من فيروس “كورونا” وحفاظا على الصحة العامة.

وأشار بيان الوالي المنتدب إلى أن القرار يأتي تبعا لتسجيل عدة تحفظات ونقائص بالجملة في جميع نقاط بيع المواشي.