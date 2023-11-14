الوالي سداس يستقبل المسؤولين عن فريق إتحاد بسكرة

استقبل والي بسكرة لخضر سداس بمقر دوانه المدير العام للشركة الرياضية لفريق إتحاد بسكرة فارس بن عيسي والناطق الرسمي عبد القادر تريعة.

كما استقبل الوالي لخضر سداس رئيس الفئات الشبانية ساعد زيادي ورئيس لجنة الأنصار عصام رماضنة.

وكانت الفرصة مواتية حسب الصفحة الرسمية لفريق أبناء “الزيبان” أمام المسؤول الأول عن الولاية بالتزاماته وتقديم شكره للاعبين وأعضاء الطاقم الفني.

وأكد والي ولاية بسكرة التزامه بمواصلة الدعم المادي و المعنوي للفريق و مرافقة الإدارة في مهمة تشريف الولاية.

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