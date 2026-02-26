الوالي صيودة يبدي دعمه للاعبي “السياسي” قبل مواجهة “السياربي”

حظي لاعبي فريق النادي الرياضي القسنطيني، بدعم معنوي، من والي الولاية عبد الخالق صيودة، قبل المباراة الصعبة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد

وقام الوالي صيودة، بزيارة، للحصة التدريبية الأخيرة للنادي الرياضي القسنطيني، برفقة المدري الرياضي للولاية لحسن لعجاج.

وخلال لقائسه بالطاقم الفني للفريق، واللاعبين، حرص والي قسنطينة، على تحفيز الجميع، وحثهم لتقديم الأفضل مستقبلا، مؤكدا دعمه المادي والمعنوي الكامل للفريق، من أجل تشريف الولاية.

وتزامنت زيارة والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، لفريق “السياسي”، عشية المباراة المهمة، والصعبة التي ستجمعهم اليوم الخميس، بالضيف شباب بلوزداد، لحساب الجولة الـ21 من البطولة.