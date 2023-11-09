الوالي لخضر سداس.. اتحاد بسكرة استفاد من إعانات مالية غير مسبوقة

ردّ والي ولاية بسكرة، لخضر سداس، على مجلس إدارة فريق اتحاد بسكرة، من خلال كشفه بالأرقام الإعانات المالية التي استفاد منها الفريق الموسم الماضي.

وصرح الوالي سداس، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا من خزينة الولاية 16.6 مليار سنتيم، على خمسة دفعات لفريق اتحاد بسكرة، كإعانات”.

كما أضاف: “الفريق استفاد أيضا من اعانات مالية بقيمة 7.2 مليار سنتيم، على دفعتين، من خيزنة البلدية”.

وأردف والي الولاية: “لاول مرة، مجموع إعانات الولاية، والبلدية، لفريق اتحاد بسكرة، تبلغ 23.8 مليار سنيتم، وهذه الأرقام غير مسبوقة”.

وتابع الوالي لخضر سداس: “نحن على استعداد لتقديم 3 مليار سنيتم إضافية، ولا نطالب بتغيير مجلس الإدارة، هم أحرار بالاستقالة، نحن نطالب بتحسين التسيير، من خلال ترشيد النفقات”.

ويأتي هذا الرد من والي ولاية بسكرة لخضر سداس، كرد على مسؤولي فريق اتحاد بسكرة، الذين اشتكو عدم استفادتهم من اعانات مالية، واعلان استقالتهم من تسيير النادي.