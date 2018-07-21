الوالي مطلوب للوقوف إلى جانب من شرفت الولاية بأعلى معدل في البكالوريا بغرداية

بالرغم من عدم امتلاك عائلتها مسكنا قارا بسبب تخريب منزلهم الذي استفادوا منه في إطار السكن الاجتماعي بمنطقة المذاق ببريان منذ سنة 2014.

وبالرغم من الظروف الإجتماعية الصعبة، إلا أنّ فلة بن يامي رفعت التحدي وتمكنت من تحقيق أعلى معدل على مستوى الولاية في بكالوريا 2018 بمعدل 17.91 شعبة علوم تجريبية.

“النهار” زارت الطالبة فلة، ذات الأخلاق العالية رفقة مدير التربية عمار طيباني، الذي لم يتمالك نفسه ويذرف الدموع وهو يقبل رأسها احتراما لها ولما تحملته في سبيل تشريف الولاية، حيث استقبلتنا العائلة بمنزل خالها نظرا لعدم ترميم مسكنهم الإجتماعي الذي خرب و حرق أثناء الأحداث التى ألمت بولاية غرداية ولم يرمم إلى حد الساعة.

فلة أكدت أن نجاحها وتوفيقها كان بفضل الله ثم تشجيع عائلتها التي وقفت إلى جانبها في سبيل تحقيق النجاح مهدية هذا النجاح إلى والي غرداية.

يبقى نداء جيران وأصدقاء عائلة فلة إلى والي ولاية غرداية عز الدين المشري، المعروف بعدم تأخره في مثل هذه الحالات من أجل التدخل لأجل تحقيق أمنية فلة في أن تستقر رفقة عائلتها لتمكينها من المضي قدما في سبيل تحقيق النجاحات تلو الأخرى، خاصة وأنها أثبتت في الميدان بالرغم من كل الظروف الإجتماعية، وحققت ما لم يقدر على تحقيقه حتى من كانت تتوفر لديهم كل الظروف