الوالي مُستاء.. هذا ما أمر به رابحي بخصوص حظيرة واد السمار

قام والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، اليوم، بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة أشغال بعض المشاريع الجاري إنجازها على مستوى إقليم الولاية.

وحسب بيان للولاية، استهل الوالي زيارته بالتوجه الى حظيرة واد السمار. أين أبدى استياءه من وتيرة تقدم الأشغال، وتماطل المؤسسات المقاولاتية في إنجازها.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة. للانتهاء من أشغال تهيئة كل من المداخل المخصصة للحظيرة وجدار الإحاطة، في مدة لا تتعدى 15 يوما كأقصى تقدير. مع توفير الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة.

ليتنقل بعدها الوالي إلى تفقد مشروع حظيرة الرياح الكبرى، المتضمن فضاءات التسلية والترفيه للعائلات والأطفال. ومسارات مخصصة للدراجات، مطاعم، أكشاك تجارية، وغيرها من المرافق التي ستقدم أحسن الخدمات لساكنة العاصمة، خاصة على مستوى الجهة الغربية للولاية.

وخلال زيارته أعطى الوالي تعليمات صارمة للقائمين على المشروع منها الإسراع في عمليات إنجاز المواقف وتزيينها بإدراج المساحات الخضراء على مستواها.

والتكثيف من عمليات التشجير والغطاء النباتي بالحظيرة، والرفع من وتيرة الأشغال المتعلقة بالممر العلوي الموجود داخل الحظيرة، وتسليمه مع نهاية السنة الجارية.

وكذا الإسراع في الدراسات المتعلقة بإضافة ممر خاص بفئة ذوي الهمم. لتسهيل عملية تنقلهم على مستوى الجسر الرابط بين المنطقة الشمالية والجنوبية للحظيرة. ومسار خاص بتنقل الدراجات الهوائية.

وأشار البيان، إلى أن هذه الزيارة التفقدية تمت بحضور، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش. والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، والمدراء التنفيذيون، ومدراء المؤسسات العمومية، وإطارات الولاية.