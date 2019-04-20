الوالي يأمر بتأجيل الإفراج عن قائمة السكنات الريفية والإجتماعية ببلدية غرداية

أمر عز الدين المشري والي ولاية غرداية، رئيس البلدية الأم، بتأجيل الإعلان عن قائمة السكنات الريفية المتمثلة في قطعة أرض و إعانة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بحصة 1800 سكن ريفي.

بالإضافة جانب السكنات الإجتماعية، في الحصة البالغة حوالي 700 مسكن، إلى إشعار لاحق مع إعادة مراجعة القوائم النهائية.

وذلك بعد قيام عدد من فعاليات المجتمع المدني بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر البلدية مطالبين والي الولاية بالتدخل وإلغاء أسلوب المحاصصة 50 بالمائة لكل فئة.

معتبرينها طريقة غير قانونية بتاتا حسبهم هذا الى جانب مطالب بتسريع وتيرة مشاريع التهيئة التى رصدت لها مبالغ مالية كبيرة تقارب 100 مليار سنتيم.

أين امر والي الولاية من البلدية بضرورة التسريع في إطلاق المشاريع ليلمس المواطن التحول ميدانيا

هذا وكان والي الولاية قد أمر بتأجيل إعلان القائمة الأسبوع الماضي حيث كان مقرر أن يتم الإفراج عن القائمة النهائية للصيغتين السكنيتين يوم الأحد.

ليقوم بتأجيلها و ذلك في خطوة للمحافظة على أمن و إستقرار المنطقة الى جانب تجفيف منابع الغضب لذى المواطنين الرافضين للقائمة