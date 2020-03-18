الوالي يأمر بغلق الحمامات المعدنية وكل أماكن التجمعات بغرداية

أمضى والي ولاية غرداية عمراني بوعلام قرارا يقضي بإغلاق كل أماكن التجمعات وخاصة الحمامات المعدنية ببلدية زلفانة.

والتي تستقطب في هذا التوقيت آلاف السياح من مختلف ولايات الوطن إلى جانب إغلاق الحدائق العمومية وقاعات السينما وفضاءات الترفيه.

والتسلية والأسواق الأسبوعية ودور الحضانة وقاعات الحفلات مع إلغاء كل الأعراس الجماعية التي كانت مبرمجة شهر مارس.

كما تم إلغاء كل التظاهرات الثقافية والمؤتمرات العلمية.

فيما شرعت مصالح الحماية المدنية في عملية تعقيم وتطهير للأماكن العمومية التي تشهد حركية كبيرة للمواطنين.

على غرار محطة المسافرين ووسط المدينة في انتظار إطلاق عمليات تطهير وتعقيم كبرى.