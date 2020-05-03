الوالي يأمر بغلق عدد من المحلات التجارية بتيارت

أصدر اليوم والي ولاية تيارت قرارا يقضي بغلق عدد من المحلات التجارية التي سمح لها قبل ايام بمزاولة نشاطها.

وحسب القرار الذي تلقت النهار اونلاين نسخة منه فإن هذا القرار جاء على خلفية عدم احترام المواطنين والتجار للتدابير الخاصة بالتأطير الصحي.

ويخص القرار محلات بيع الحلويات والحلويات التقليدية والحلويات الشرقية والمرطبات وكذا محلات بيع الالبسة و الأحذية وصالونات الحلاقة والفضاءات التجارية المجمعة ” بازار”.

وقد شوهدت مصالح الامن عبر عدة احياء تلزم اصحاب المحلات بغلقها تنفيذا القرار.

يشار ان عدد كبير من المواطنين لم يلتزموا بالتداببر حيث شوهدت طوابير أمام محلات بيع الزلابية غير آبهين بالاخطار! .