الوالي يتدخل للتكفل بعلاج ستيني مريض بالسرطان في غرداية

إستجاب عز الدين المشري والي ولاية غرداية، لنداءات له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر تدخلات محسنين للتكفل بشيخ مريض بمرض السرطان إشتكى من التهميش و عدم التكفل بحالته الصحية.

هذا و أمر والي ولاية غرداية من مدير الصحة بضرورة التكفل التام بعلاج هذا الشيخ الذي انهكه مرض سرطان العظام و لم يتم التشخيص النهائي لمستوى مرضه.

و تنقل وفد طبي الى منزل الشيخ ببلدية بريان حيث تم نقله الى مستشفى ترشين إبراهيم و زاره وفد من الأطباء الذين شرعوا في تحديد مستوى إصابته بالمرض من أجل الشروع في التكفل بحالته بشكل نهائي.

و قال مدير الصحة لـ “النهار” أن المريض قدم إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي و طلب منه القيام ببعض الاشعة و التحاليل و لكنه لم يعود.

وهذا حسبما كشفه الاطباء الذين اشرفو على حالته حينها مضيفا أن مصلحة الطب السرطاني توفر العلاج الكيميائي لمرضى السرطان ولا يمكنهم البقاء بها.

كاشفا عن إمكانية نقل المريض الى مستشفى علاج الأورام السرطانية بولاية ورقلة الذي يتوفر على مصلحة إستشفائية تمكن المرضى من البقاء به