 الوالي يتفقد وحدة لإنتاج الاكسجين متوقفة منذ اكثر من 15 سنة بتيارت

الإستعانة بمهندسين وعمال الوحدة المتقاعدين لإعادة تشغيلها في أقرب الآجال

تفقد اليوم والي ولاية تيارت الوحدة الصناعية لإنتاج الأكسجين الواقعة بالمنطقة الصناعية الزعرورة بعاصمة الولاية في مبادرة لتلبية مادة الأكسجين لمختلف المؤسسات الصحية . و علم من مصادر مطلعة أن المحطة المتواجدة بمؤسسة السباكة بالمنطقة الصناعية متوقفة منذ أكثر من 15 سنة و تنقل الوالي رفقة عدد من المديرين المعنيين من بينهم مدير الصناعة و مدير الصحة بالإضافة الى عمال الشركة المتقاعدين و تم الإستعانة بأساتذة جامعيين ومهندسين واصحاب مؤسسات خاصة و عمومية قصد إعادة تشغيل هذا الوحدة في ظل النقص الكبير في مادة الأكسجين في المؤسات الصحية حيث طالب الوالي من جميع المعنيين الشروع فورا في إعادة تشغيلها .