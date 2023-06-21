الوالي يحدث ثورة للنهوض بفريق إتحاد عنابة

عقد والي عنابة جمال الدين بريمي. اليوم الأربعاء. إجتماع عمل مع رجال أعمال ومستثمرين. بمقر إقامة الولاية بن بولعيد، لدعم فريق إتحاد عنابة وإخراجه من الأزمة المالية.

في إطار مساعي السلطات المحلية الحثيثة، وعلى رأسها الوالي لإيجاد حلول عاجلة لقضية الديون المترتبة على النادي الهاوي لاتحاد مدينة عنابة.

وتمكينه من تحقيق الهدف الأساسي بالصعود إلى البطولة المحترفة الأولى بصفة عادية استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد أبدى رجال الأعمال والمستثمرين، إستعدادهم لدعم الفريق من الأزمة المالية التي يعاني منها.

خلال الجلسة التي حضرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة و رئيس فريق النادي الهاوي لاتحاد عنابة.

وخلض هذا الإجتماع لمجموعة من القرارات المستعجلة، أبرزها:

تقديم إعانات مالية للنادي الهاوي من ميزانية الولاية و البلدية بالإضافة إلى صندوق دعم النشاطات الرياضية و التي تقدر بـ 5 ملايير سنتيم.

كما تقرر تدعيم الجمعية العامة بأعضاء جدد ضمن تشكيلة مختلف الأقسام و التخصصات الرياضية بـ 11 عضوا جديد.

على أن يتم عقد جمعية عامة استثنائية مطلع شهر جويلية المقبل و انتخاب رئيس جديد للاتحاد الهاوي لمدينة عنابة.

وأكد والي عنابة، على مواصلة بذل المزيد من الجهود مع الفريق في مشواره الرياضي، ومن المرتقب عقد جلسات أخرى مع عدد من الصناعيين و المستثمرين لتوفير أغلفة مالية لمساعدة الفريق.