الوالي يحل الانسداد الواقع ببلدية غرداية والأفراح عن قائمة السكنات الاجتماعية والريفية بعد رمضان

أشرف والي ولاية غرداية عز الدين المشري على اجتماع صلح بين المنتخبين الذين اعلنو تجميد نشاطهم بالمجلس البلدي بغرداية و بين رئيس البلدية و باقي المنتخبين

أين وقف والي الولاية على نقاط الاختلاف بينهم و تمكن من إيجاد صيغة توافق خاصة ما تلعق بقائمة السكنات الاجتماعية والريفية.

المتمثلة في قطعة أرض و مائة مليون سنتيم حيث تم الاتفاق على إلغاء صيغة المحاصصة وإعادة تنقيح القائمة التي تم تأخيرها الي غاية ما بعد شهر رمضان و هي مدة كافية

هذا كما تم الصلح بين كل المنتخبين الذين تقدمو بوعود للعمل جنبا إلى جنب في سبيل تحريك عجلة التنمية بالبلدية