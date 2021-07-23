الوالي يزور الطالبة مروة المتحصلة علي أعلى معدل في الباكالوريا بالمنيعة

قام والي ولاية المنيعة أبو بكر لنصاري رفقة مدير التربية بولاية المنيعة اولاد قويدر خضير. بزيارة لبيت الطالبة بعلة مروة التي تحصلت على أعلي معدل بشهادة الباكالوريا علي مستوى ولايتي المنيعة وغرداية

وقدم الوالي تهانيه نيابة عن كل سكان الولاية والطاقم التربوي لهذه النابغة وأوليائها الذين ساهموا في صناعة هذا النجاح. بعدما تحصلت على معدل 17.99. وانتشرت صورة الأب والابنة علي مواقع التواصل الاجتماعي وماتحمله من معاني خاصة جهد الأب و تعبه في نجاح ابنته و رد الجميل من طرف الابنة التي حققت تلك النتيجة المبهر.

من جهتهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب المال والمجتمع المدني. بضرورة دعم هذه النابغة لتواصل مشوار النجاح في الجامعة خاصة و انها تتطلب مصاريف كبيرة