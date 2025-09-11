الوالي يزور جرحى حادث انحراف حافلة في بجاية

تنقل كمال الدين كربوش والي ولاية بجاية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بأوقاس، رفقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني و السلطات المحلية.لزيارة جرحى الحادث المأساوي الذي وقع صبيحة اليوم في منحدر على مستوى الطريق الولائي رقم 15 (خط تيزي نبربر - أوقاس)، بلدية تيزي نبربر، دائرة أوقاس

وخلال هذه الزيارة، عاين الوالي وضعية الضحايا وظروف التكفل بهم، كما قدّم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقد أسدى تعليمات مستعجلة لتسخير كل الإمكانيات. المادية والبشرية للتكفل الطبي الأمثل بالجرحى.

كما أكد الوالي على ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحد من حوادث المرور المأساوية، داعياً إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء السياقة حفاظاً على الأرواح البشرية.

للإشارة الحادث أسفر عن وفاة شخصين رحمهم الله وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة.