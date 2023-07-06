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قناة النهار

الوالي يشرف على توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

بقلم قناة النهار
الوالي يشرف على توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ
سكن
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الوالي يشرف على توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

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