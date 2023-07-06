قناة النهار الوالي يشرف على توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2023 - 16:10 سكن شارك غرِّد أرسل 68 0 الوالي يشرف على توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qsb0w اقرأ أيضا ميرفت لبان تذرف الدموع وهي تتحدث عن مفارقتها لوالديها في سوريا والقدوم للجزائر قناة النهار 21 جوان قالمة: موازاة وإرتفاع درجات الحرارة .. مخطط إستباقي لمكافحة الحرائق قناة النهار 20 جوان رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية جزائريون: سلالة "سيدوان".. خيار سكان الجنوب الأول لعيد الأضحى قناة النهار 26 جوان جيجل : لهذا السبب يكون الإقبال على كراء الشقق لدى الخواص خلال موسم الإصطياف قناة النهار 27 جوان البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني قناة النهار 22 جوان رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية عين تموشنت / هكذا يختار الأولياء هدايا لأبنائهم نظير نجاحهم وتحقيقهم لأحسن النتائج قناة النهار 23 جوان شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية قناة النهار 28 جوان هذا ماقاله بوتين حول رئيس الجمهورية.."زعيم ويحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا" قناة النهار 16 جوان