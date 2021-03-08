الوالي يضع حد للأزمة المالية التي يعيشها اتحاد بسكرة

كشف والي ولاية بسكرة عبد الله ابي نوار، عن تخصيص إعانة مالية معتبرة، لفائدة فريق اتحاد بسكرة.

وأكد أبي نوار، لـ”النهار”، عن تخصيص مبلغ 3 ملايير من ميزانية الولاية، و2 مليار من ميزانية البلدية لفريق اتحاد بسكرة.

وأضاف الوالي، أن الإجراءات شارفت على الانتهاء، حيث من المقرر أن يدخل هذا المبلغ خزينة الفريق خلال أيام قليلة. تخصيص 1 مليار لفائدة فريق شباب أولاد جلال

وأردف والي بسكرة، انه تدخل لوضع حد للازمة التي يعيشها الفريق، حيث قدم مبلغ 200 مليون للمدرب لاقناع بالتراجع عن الاستقالة، قبل مقابلة وفاق سطيف، وتحفيزه لتحقيق بنتيجة ايجابية.

كما أضاف المسؤول الأول للولاية، أنه طلب فتح الاكتتاب للشركة، وهو ما تم فعلا وقد تم تحديد سعر السهم بـ 50 مليون سنتيم.

وجدد عبد الله ابي نوار، وقوفه إلى جانب الخضراء، وتسخير كافة الإمكانيات للوصول إلى وضع مستقر داخل الفريق، لتسجيل نتائج ايجابية، تمكنهم من لعب ادوار متقدمة.