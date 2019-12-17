الوالي ينهي مهام رئيسة المصلحة التقنية والتعمير ببلدية سطيف بسبب قضايا فساد 

أنهى والي سطيف، محمد بلكاتب، أمس، مهام رئيسة قسم المصلحة التقنية والتعمير ببلدية سطيف، بسبب قضايا فساد تتعلق بالعقار، سجلت في عهدة “المير” السابق.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، فإن قرار الوالي له امتداد مع جملة من التوقيفات التحفظية التي مست 4 إطارات من مديرية البناء والتعمير لولاية سطيف، خلال الشهر المنصرم.

وقالت المصادر أن الأمر يتعلق بكل من رئيسي مصلحة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وموظفتين في مصلحة رخص بالبناء والمطابقة، في ذات المديرية، على خلفية تورطهم في قضايا أراض بالتجزئة لمرقين عقاريين، محل نزاع بالعدالة.

كما سُجلت أيضا قضية 50 ملف استثماري وجده الوالي على طاولته ينتظر الامضاء منذ استلامه مهام تسيير عاصمة الهضاب ومما جعل الوالي يتحفظ على عمل هؤلاء الاطارات المشتبه فيهم.

وحسب نفس المصدر، فإن قرار الوالي جاء أيضا على خلفية فضيحة موافقات الإنجاز لترقيات عقارية بطوابق ناطحات السحاب في وسط نسيج عمراني غير متجانس وغير مطابق لقانون احترام التراث العمراني والموروث الحضاري لمدينة عين الفوارة.

كما أضاف نفس المتحدث أن الوالي محمد بلكاتب استند على شكوى رسمية من رئيس بلدية سطيف محمد بورماني التي نبّه في محتواها إلى تصرفات مشبوهة من رئيسة المصلحة التقنية والتعمير.

وكانت رئيسة المصلحة تحاول الضغط على من أجل توريط “المير” في التوقيع على ملفات متصلة بقضايا العقار مثلما ورطت من قبله الذين تعاقبوا على تسيير بلدية سطيف لأكثر من 20 سنة.