الوالي إبراهيم أوشان يقوم بزيارة تحفيزية لجمعية وهران

قام والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، مساء الثلاثاء، بزيارة تحفيزية إلى فريق جمعية وهران، رفقة مدير الشباب والرياضة، في خطوة تهدف إلى دعم الفريق معنويًا قبل الاستحقاقات القادمة.

وجرت هذه الزيارة بملعب الشهيد أحمد زبانة، حيث التقى والي الولاية بلاعبي الفريق إلى جانب الطاقمين الفني والإداري، وتبادل معهم أطراف الحديث. كما استمع إلى مختلف انشغالاتهم في أجواء ودية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الدعم المعنوي المتواصل الذي توليه السلطات المحلية لأندية الولاية، إذ شجع الوالي اللاعبين والطاقم الفني على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل ما لديهم، لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس نادي جمعية وهران بتكريم والي الولاية تقديرًا لاهتمامه ودعمه المتواصل للنادي.

للإشارة، يحتل نادي جمعية وهران المركز الثالث في بطولة القسم الثاني هواة وسط-غرب، برصيد 40 نقطة بعد مرور 22 جولة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الثاني، اتحاد الحراش.