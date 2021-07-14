الوباء يخطف 4 جنود من الجيش الأبيض خلال يومين

لا يزال الوباء يخطف عديد أرواح الجيش الأبيض. فخلال 48 ساعة الأخيرة. انتقل إلى رحمة الله 4 أطباء بعد مضاعفات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

في مستشفى جامعة مصطفى باشا، توفي شتوف سفيان، أخصائي الأطراف الاصطناعية في الوجه والفكين. كما فقد القطاع الصحي الجزائري في عين طاية الدكتور علي بن جاب الله الجراح المشهور عالميا.

وقد فاز الدكتور علي بن جاب الله، في عام 2019 ، ببطولة العالم لأفضل المقالات المكتوبة باللغة الإنجليزية في الجراحة العامة. ونشر الباحث الدكتور بن جاب الله، مقالاً في مجلة أمريكية بعنوان “ورم الأوعية اللمفاوية الكيسي”. ومن بين 5658 مقالاً تم ترشيحه من 80 دولة، تم اختيار مقالته بأكبر حدث للجراحة العامة في جميع أنحاء العالم. وتهدف جائزته إلى التعرف على العلماء والأكاديميين اللامعين من جميع أنحاء العالم.

طبيب الجزائري آخر رحل أمس الثلاثاء متأثرا بكوفيد 19 هو الدكتور بلعبيد خديجة رئيس مصلحة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بولاية غليزان.

وأول أمس، ودعت سيدي بلعباس الدكتور لحسن عراس، وهو طبيب ليبرالي معروف في هذه المدينة الغربية. وقبل بضعة أشهر، أخذ كوفيد-19 أخاه، وهو أيضًا طبيب.

للتذكير، كشف إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، أول أمس، عن وفاة 191 طبيب بسبب الوباء منذ بداية الجائحة. وتم تسجيل 240 وفاة لمهنيي القطاع، وإصابة أكثر من 17 ألف مهني حالتهم بين المتوسطة والحرجة.