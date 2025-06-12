الوجهة قطرية.. صفقة بلعيد والزمالك المصري تسقط في الماء!

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، عن قائمة الصفقات الجديدة لفريق الزمالك المصري التي استثنت اسم الدولي الجزائري زين الدين بلعيد.

وقالت المصادر ذاتها إن الزمالك فشل في التعاقد مع زين الدين بلعيد. بعد الدخول المفاجئ لنادي الوكرة القطري على الخط، ولعبه الورقة المالية، ليفتك موافقة اللاعب بشكل شبه رسمي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي القطري عن ضمه الدولي الجزائري بلعيد، قادما من نادي سانت ترويدن، خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الإعلام المصري قد كشف في وقت سابق، عن اتفاق بين مسؤولي الزماك واللاعب السابق لـ “سوسطارة”. كما تم الكشف عن مدة العقد والجانب المالي، قبل أن تسقط الصفقة في الماء بشكل مفاجئ.