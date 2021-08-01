قناة النهار الوجه الآخر للجزائريين في مواقع التواصل الإجتماعي.. تضامن.. تكافل.. توعية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أوت 2021 - 23:45 شارك غرِّد 47 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967474 اقرأ أيضا النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد قناة النهار 25 جويلية لجان قرى بلدية تينبذار يباشرون حملة واسعة لمساعدة عائلة الطفل انس للعلاج قناة النهار 19 جويلية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية قناة النهار 25 جويلية رشيد شيرانو يكشف أمور خطيرة كانت سببا في عدم صعود فريقه ويصرح .. راني خليتكلم البالون قناة النهار 19 جويلية