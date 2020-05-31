الوحدات الجوية للأمن تقوم بـ449 طلعة جوية خلال الثلاثي الأول من 2020

قامت الوحدات الجوية للأمن الوطني، بـ449 طلعة جوية بمعدل 649 ساعة طيران، على المستوى الوطني، خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم تنظيم هذه الطلعات الجوية، خلال الفترة النهارية والليلية.

ويأتي هذا، لتأمين المواطن وحماية الممتلكات، من خلال المساهمة في تسيير حركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات.

وشملت هذه الطلعات، تغطية الطرقات والمحاور الكبرى، من خلال النقل المباشر والآني للأحداث، مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة ميدانيا.

وكذا في إطار السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية، الخاصة بوباء كورونا.

وتبقى مروحيات الأمن الوطني، من الوسائل المقحمة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة، التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وفي المحافظة على النظام العام.

هذا وعرفت نفس الفترة من سنة 2019، تسجيل 401 طلعة جوية، بمعدل 593 ساعة طيران.