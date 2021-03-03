الوحدات الجوية للأمن تنظم 183 طلعة لتسهيل حركة المرور

قامت الوحدات الجوية للأمن الوطني، بـ183 طلعة جوية عبر عدة مدن كبرى، خلال شهر جانفي و فيفري 2021، بالفترات الليلية والنهارية.

وجاءت هذه الطلعات الجوية، للمساهمة في تسهيل حركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات المختصة إقليميا، وتأمين المواطن وحماية الممتلكات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت هذه الطلعات، التغطية الجوية لتسهيل حركة السير عبر الطرقات والمحاور الكبرى.

وجاء ذلك، من خلال النقل المباشر والآني لحالة الحركة المرورية.

وهو ما يسمح من رفع درجة فعالية تدخل قوات الشرطة ميدانيا، ويسهل حركة تنقل المواطنين وتخفيف حركة السير.

وأكدت ذات المصالح، إن مروحيات الأمن الوطني، تبقى من الوسائل المقحمة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

وكذا السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا.

بالإضافة إلى دورها في إسناد عمليات حفظ النظام العام.