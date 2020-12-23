الوحدات الجوية للأمن تنظم 457 طلعة جوية لتأمين المواطنين

قامت الوحدات الجوية للأمن الوطني، بـ457 طلعة جوية، خلال السداسي الثاني من سنة 2020، حسب بيان لمديرية الأمن.

وجاءت هذه الطلعات الجوية، لتأمين المواطن، وحماية الممتلكات والسهر على تطبيق الحجر الصحي.

وأكد البيان، إن مديرية الأمن، تجند وحداتها الجوية يوميا للمساهمة في تنظيم وتسيير حركة المرور، بالأخص في أوقات الذروة.

ويأتي ذلك، لتسهيل تنقل المواطنين وتعزيز ضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم.

وأشار البيان، إلى تسجيل457 طلعة جوية، خلال نفس الفترة، بمعدل 558 ساعة طيران.

وتم خلال هذه الطلعات الجوية، نقل عبر الكاميرات المحمولة حالة الطرقات بالمدن إلى قاعات العمليات المكلفة بتنظيم حركة المرور.

كما تقدم مروحيات الوحدات الجوية للأمن، سندا كبيرا لقوات الشرطة العاملة بالميدان، والساهرة على احترام أوقات الحجر الصحي.

وترصد مروحيات الأمن الوطني مختلف المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

وتنقل المروحيات، صورة آنية للوحات الترقيم الخاصة بالمركبات المخالفة لقانون المرور، بما يسمح للمصالح المختصة من تطبيق وإنفاذ القانون.