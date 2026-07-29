الوحيد على مستوى العالم.. كسوف كلي للشمس يوم 12 أوت المقبل

يُعدّ الكسوف الكلي للشمس المرتقب في الثاني عشر من أوت 2026 الحدث الفلكي الأبرز لهذا العام. وهو الكسوف الكلي الوحيد على مستوى العالم خلال العام الجاري.

يتّسم هذا الكسوف بمسار فريد من نوعه، إذ يلتف ظل القمر الرفيع حول القطب الشمالي للأرض. ثم يعبر جرينلاند وأيسلندا وشبه الجزيرة الإيبيرية ليشهد مشهداً مذهلاً عند الغروب فوق البحر الأبيض المتوسط.

تبلغ مدة الكسوف الكلي عند أقصاها دقيقتين و18 ثانية فوق غرب أيسلندا، فيما تقلّ عن دقيقتين على معظم مناطق شمال شرق إسبانيا. وتمتد المراحل الجزئية للكسوف من الساعة 15:34 حتى 19:57 بالتوقيت العالمي. فيما يبلغ الكسوف ذروته قرب الساعة 17:45 بالتوقيت العالمي.

يلامس الكسوف الكلي الأرض قرب ساحل القطب الشمالي شرق روسيا عند الساعة 16:58 بالتوقيت العالمي. ثم يعبر نحو جرينلاند وأيسلندا وشمال شرق إسبانيا قبل أن يتوارى عند الغروب فوق جزر مايوركا الإسبانية.

كما يمتد الكسوف الجزئي ليشمل أجزاءً واسعة من أوروبا وشمال غرب أفريقيا وجزء من أمريكا الشمالية. وتقدر المدة الإجمالية للكسوف بمراحله المختلفة بأربع ساعات و23 دقيقة. ونبّه المختصون إلى ضرورة ارتداء نظارات الحماية الخاصة عند مشاهدة الكسوف الجزئي.

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