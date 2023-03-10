قناة النهار الوخز بالإبر”.. ظاهرة في تزايد ومخاوف وسط الجزائريون” بقلم قناة النهار نشر في 10 مارس 2023 - 23:52 the weekend show شارك غرِّد أرسل 62 0 رابط دائم : https://nhar.tv/1JaFm اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: سنولي أهمية كبيرة للحبوب .. الندةر بدأت تمس أوروبا وعلينا ضمان تغذيتنا قناة النهار 28 فيفري غليزان / تعاونيات الحبوب تفتح نقاط بيع البقول الجافة بأسعار منخفضة قناة النهار 03 مارس الجلفة: عائلة الطفل "منتصر جناد" تناشد السلطات لعلاج إبنها بالخارج قناة النهار 27 فيفري سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري وثائقي / سوناطراك..تصميم مابعد التأميم.. ترقبوها أمسية اليوم قناة النهار 23 فيفري عين تموشنت : عائلة فردوس تناشد السلطات مساعدتهم لمعالجتها في الخارج قناة النهار 25 فيفري الوزير الأول : الجزائر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة، مكنتها من إقامة قاعدة نفطية قناة النهار 23 فيفري "طالع هابط: العجب في وهران.. الوالي يفاجئ صاحب مذبـ.ـح للدواجن.. "وين تعرفني باش تكتب اسمي قناة النهار 19 فيفري تسجيل درجات حرارة قصوى بداية من الأحد إلى الثلاثاء في هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري دلال خير: طفل مصاب بشلل دماغي فقد والدته التي كانت ترعاه ووالده يطلب المساعدة لعلاجه في تركيا قناة النهار 03 مارس