الوداد المغربي يقطع شوطا كبيرا للوصول لنهائي رابطة الأبطال

فاز الوداد المغربي اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد مستضيفه بيترو أتلتيكو الأنعولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل لاعب الوداد يحي عطا الله، في الدقيقة الـ 16، من كرة ثابتة اصطدمت كرته بلاعب الخصم أوزولا.

كما أضاف الوداد الهدف الثاني عند الدقيقة الـ45 عن طريق يحي جبران، وليعمق بعدها المترجي الفارق للوداد 3.0 عند الدقيقة الـ68.

وقلص الفارق لبيترو الأنغولي جوب إستيفاو بهدف في الدقيقة الـ80.