الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة شباب بلوزداد !

تلقى فريق الوداد الرياضي المغربي ضربة موجعة قبل مواجهته أمام شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

حيث سيفقد الوداد أحد نجومه بسبب الإصابة بحسب ما كشف عنه موقع كووورة العربي قبل المواجهة المُقررة يوم 16 من الشهر الجاري.

كما أضافت ذات المصادر أن الظهير الأيسر عطية الله سيغيب أسبوعين إضافيين قبل العودة للتدريبات الجماعية، وبالتالي لن يشارك أمام شباب بلوزداد.

وسيكون رضا الجعدي الذي أصيب في مباراة الاتفاق المراكشي في كأس العرش متاحا في مباراة بلوزداد، علما بأنه سيغيب عن مباراة السبت المقبل ضد شباب المحمدية.