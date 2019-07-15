الوزارة الأولى: “أزيد من 9 ملايين متمدرس خلال الدخول الاجتماعي المقبل”

سيتّم استقبال أكثر من 9 ملايين متمدرس، و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار، وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وحسب بيان للوزارة الاولى ، سيشهد الدخول المدرسي المقبل دخول حيز الخدمة أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، وهذا علاوة على 273 مطعم مدرسي جديد.

سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بأكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير.

كما سيعرف قطاع التكوين المهني والتمهين، دخول 24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15.000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا.