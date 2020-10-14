الوزارة الأولى: إقتراح ترقية 4 مراكز جامعية إلى مصاف جامعات

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع، ترقية 4 مراكز جامعية إلى مصاف جامعات وفق جملة من المؤشرات تندرج ضمن مقاربة تأخذ في الحسبان التطور التاريخي لهذه المؤسسات وعوامل ذات صلة بالجوانب البيداغوجية والعلمية والهياكل ومدى مرئيتها على الصعيد الوطني و الدولي.

وأوضح المصدر نفسه، أن إقتراح الوزير يشمل كل من المركز الجامعي لغليزان و عين تموشنت و تيسمسيلت وكذا المركز الجامعي تمنراست الذي أنشئ سنة 2005 .