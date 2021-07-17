الوزارة الأولى.. اعفاء 3 حالات من الحجر الصحي الإجباري للمسافرين

كشفت مصادر رسمية من الوزارة الأولى، اليوم السبت عن إجراءات جديدة في إطار الفتح الجزئي للحدود الجوية واستثنت 3 حالات، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإجباري للمسافرين، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية ردا على انشغالات الجالية.

وحسب ذات المصادر فإن الحالات الثلاث المستثناة من الحجر الصحي الإجباري، للوافدين من الخارج إلى الجزائر، تتعلق بكل من الأشخاص الذين يرافقون جثمانا موجها للدفن في التراب الوطني.

بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص الذين أجريت لهم عملية جراحية أو المصابون بمرض مزمن، وإعفاء الأشخاص المسنين الذين تفوق أعمارهم 80 سنة، ويتوجب على الحالات المعفية ملزمة باظهار شهادة تثبت التلقيح بالنسبة للمقيمين في الخارج.