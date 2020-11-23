الوزارة الأولى تتخذ تدابير عاجلة للحدّ من آثار شح المياه

إتخذت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، تدابير عاجلة للحدّ من آثار شح المياه الذي تشهده البلاد حاليا.

ويأتي هذا، خلال المجلس الوزاري المشترك، الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، والذي خصّص لدراسة مخطط العمل الاستعجالي من أجل احتواء آثار شح الـمياه الذي تشهده بلادنا حاليا.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا الإجتماع جاء بعد تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من الـمتوسط في الأشهر الأخيرة الـماضية، فضلا عن الزيادة في استهلاك الـمياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عجز مبكّر في الـمياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية خلال الأشهر القادمة كسيناريو تشاؤمي.

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ تدابير عاجلة للحدّ من آثار هذه الظاهرة، إلى أقصى درجة، مع السهر ليس فحسب على ضمان تأمين تزويد السكان بمياه الشرب، بل أيضًا لضمان تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني، يضيف البيان.