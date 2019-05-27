الوزارة الأولى تثمن الخبرات الشابة من خريجي المعاهد بمجال الطاقات المتجددة

ثمنت الوزارة الأولى، مقدرات البلاد الهائلة في مجال الطاقات المتجددة، بما فيها الخبرات الشابة من خريجي المعاهد.

وكذا المدارس الوطنية سواء الناشطة داخل الوطن أو خارجه.

وأعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، عن إنشاء هيئة وطنية مخصصة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأضافت الوزارة الأولى في بيان لها، أنه سيتم إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

للإشارة، ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك.

والذي خصّص لدراسة إنشاء الهيئة الوطنية المخصصة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وهذا بمشاركة كل من وزراء الداخلية والطاقة والمالية والصناعة، والتجارة والتعليم العالي، والبيئة والفلاحة.

بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسات سونلغاز، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز “CREG” ومركز تطوير الطاقات المتجددة “CDER”.

والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة “APRU”.