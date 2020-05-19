الوزارة الأولى ترخص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والمنسوجات وورشات الخياطة

رخصت الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء، بفتح عدة متاجر لبعض النشاطات التجارية من أجل تسهيل إنتاج الأقنعة.

وحسب بيان للوزارة الأولى صدر اليوم الثلاثاء، فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد اتخذ جملة من القرارات الخاصة بيومي عيد الفطر المبارك، من بينها فتح بعض المتاجر.

المتجر التي رخصت الوزارة الاولى بفتحها، يتعلق بمتاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة قصد تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس.

وحسب ما أورده ذات البيان فإن هذا القرار ياتي لغرض حشد كل القدرات الوطنية لإنتاج المنسوجات، وتنفيدا لقرارات رئيس الجمهورية الذي أمر باتخاذ كل التدابير المتعلقة بيومي العيد.