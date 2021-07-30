الوزارة الأولى: تسليم رخص للمتعاملين الخواص لإقتناء 6 آلاف مكثف للأوكسيجين

أعلنت الوزارة الأولى، أن هناك طلبيات من أجل إقتناء، 5 آلاف مكثف للأوكسيجين. كما تم تسليم رخص لمتعاملين خواص قصد اقتناء 6 آلاف مكثف.

ونقلت “وأج”، عن الوزارة الأولى، أنه تم رفع كافة العراقيل الإدارية لاستيراد المكثفات من قبل الخواص. وعن مولدات الأكسجين، سيتم إطلاق عملية لتزويد المستشفيات بمولدات الأكسجين. وكذا بمنح رخص للمتعاملين الخواص من أجل استيرادها.

أما بخصوص استيراد الأكسجين، أشار المصدر ذاته إلى عملية جارية قصد اقتناء ثلاث صهاريج بسعة 60 ألف لتر سائل. و 10 وحدات متنقلة لتوليد الأكسجين تتراوح قدرتها من 20 ألف إلى 40 ألف لتر في اليوم.

أما عن انتاج الأكسجين والغاز الطبي، أشار المصدر ذاته لتسجيل متوسط انتاج وطني يبلغ 400.000 لتر يتم تسليمها للمؤسسات الاستشفائية مضيفا أن هناك 5 متعاملين معتمدين من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ويتعلق الأمر “بليند غاد” و “كالغاز” و”صيدال” و “أوراس غاز” و” م.ذ.ش.و.م.م غاز صناعي”، مضيفة ان الإنتاج اليومي الفعلي يقارب 300 ألف لتر في اليوم.

كما ساهم ثلاث منتجين للغاز الصناعي القابل للتحويل إلى أكسجين طبي والتابعين لميدان الحديد في التزويد بالأكسجين، إذ يتعلق الأمر بطوسيالي وهران و أي كي س جيجل وسيدار عنابة، حيث قام هؤلاء المنتجين الثلاثة بإنتاج ما معدله 95 ألف لتر في اليوم.

وبالنسبة للمكثفات، تم اقتناء 15.050 مكثف منها 1.050 مكثف تم استلامها بتاريخ 25 جويلية الجاري، 750 يرتقب استلامها يوم غد. في حين يرتقب استلام 2.250 مكثف بين 3 و 5 أوت المقبل بناء على هبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.