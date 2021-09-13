الوزارة الأولى.. تعديل مواقيت الحجر الصحي وهذه الولايات المعنية

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن تعديل مواقيت الحجر الصحي، حيث أصبح من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا. للإشارة، كان الحجر الصحي المنزلي الذي أقرته السلطات المعنية مؤخرا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية السادسة صباحا.

وحسب ما أفادت به الوزارة الأولى، فإن تمديد الحجر المنزلي يشمل 31 ولاية ولمدة 15 يوما. وعن الولايات المعنية، الأغواط، أم البواقي وباتنة، بجاية، بشار والبليدة، البويرة، تبسة، تلمسان وغليزان، تيزي وزو، الجزائر وجيجل.

بالإضافة إلى كل من سطيف، سعيدة وسكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة وقالـمة، قسنطينة، مستغانم والـمسيلة، ورقلة، وهران والبيض. كما أبقت الوزارة الإجراء على كل من بومرداس، الوادي وخنشلة، سوق أهراس، النعامة وعين تموشنت.

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