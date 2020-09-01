الوزارة الأولى تكشف عن الحسابات الرسمية للوزير الأول على مواقع التواصل الإجتماعي
كشفت الوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن الحسابات الرسمية للوزير الأول، عبد العزيز جراد على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكدت الوزارة الأولى، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن الحسابات الرسمية هي كالتالي:
فايسبوك : https://www.facebook.com/azdjerad/
تويتر : https://twitter.com/dz_pm_djerad?s=21
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=879486
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