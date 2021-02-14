الوزارة الأولى.. تمديد الحجر المنزلي 15 يوما إضافيا بـ 19 ولاية

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الوزارة الأولى.. تمديد الحجر المنزلي 15 يوما إضافيا بـ 19 ولاية
بقلم خالد زوبيري

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا على 19 ولاية.


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